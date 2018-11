Um acidente na noite deste sábado (3) na BR-262 acabou tirando a vida de um pedestre não identificado, o fato ocorreu depois que um motociclista não viu e acabou atropelando o homem.

O caso aconteceu no km 345,9, por volta das 23 horas, de acordo com uma testemunha, um motorista de um veículo Gol, seguia no sentido Sidrolândia desviou do pedestre e o motociclista, que vinha atrás não conseguiu fazer a manobra e acabou atropelando o homem, os dois acabaram caídos no chão.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde da capital, já o pedestre acabou morrendo no local, ele não tinha nenhum tipo de identificação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, como homicídio culposo na direção de veículo automotor.