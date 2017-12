Motociclista perde o controle, bate em poste e morre

O motociclista Matheus Raposo Santos, de 31 anos, morreu na noite desta segunda-feira após perder o controle e bater em um poste em Nova Andradina, cidade a 297 km de Campo Grande.

De acordo com o jornal Nova News, Mateus seguia Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, próximo ao Parque de Exposições sentido ao Bairro Jardim Universitário, quando, segundo testemunhas, teria se assustado com um veículo que iria atravessar a via.

O motociclista perdeu o controle, bateu em um posto e morreu no local. O Corpo de Bombeiros e a polícia foram acionados.