O rapaz ficou bastante machucado com o impacto da queda

Na noite de domingo (19), um rapaz de 21 anos perdeu o controle da moto que pilotava ao bater em uma "boca de lobo", no cruzamento entre a rua Cecília Maria de Arruma e a rua Toro Nakasama, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o rapaz foi arremessado ao chão e ficou bastante machucado. Segundo o registro dos bombeiros, ele estava sem capacete, consciente, porém desorientado. O jovem teve hemorragia nasal, escoriações nas costas e fratura no tornozelo e joelho esquerdo.

O acidente mobilizou a equipe de resgate do Corpo do Bombeiros, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e militares da Polícia Militar.

Testemunhas que presenciaram o acidente disseram que o rapaz pilotava em zigue-zague e exalava forte odor de bebida alcoólica. Durante os procedimentos de atendimento, os socorristas tiveram que retirar fumo de mascar das vias respiratórias da vítima.

O rapaz foi encaminhado ao hospital da cidade e a moto foi levada ao pátio do Detran.