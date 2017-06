Motociclista sofre acidente, é socorrido e foge da UPA

Um acidente chamou a atenção na noite de domingo (11), em Três Lagoas. O motociclista ferido no acidente, foi atendido pela equipe do Samu, encaminhado para uma unidade de saúde do município e fugiu antes mesmo de receber atendimento médico na UPA.

O acidente aconteceu por volta das 18h, segundo o registro policial, uma jovem de 29 anos estava fazendo uma manobra para estacionar o carro em frente a uma sorveteria, quando o veículo que ela estava, foi atingido por uma motocicleta, que estava sendo conduzida por Thiago da Silva Araujo, 30 anos.

Thiago caiu e sofreu ferimentos leves, uma equipe do Samu foi acionada para atender a vítima. O motociclista ferido, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e quando o médico chegou para encaminhar Thiago para a sala de atendimento, o motociclista levantou da maca e saiu correndo.

O motociclista apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo o registro policial, Thiago não tinha passagens pela polícia. Foi constatado também, que a moto estava em busca devido algum atraso no pagamento da moto.

A motocicleta foi apreendida e recolhida para o pátio do Detran. Thiago ainda não foi encontrado. A motorista do carro não ficou ferida no acidente.