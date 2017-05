Motociclista sofre fratura exposta após colidir na traseira de um carro

De acordo com as informações das testemunhas, o acidente ocorreu no momento em que a motorista do carro realizava marcha ré

O motociclista, Lucas Marques dos Santos, 33, bateu na traseira de um veículo e sofreu fratura exposta na perna. O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (4) em Fátima do Sul – a 238 km de Campo Grande.

Conforme o site, Vicentina Online, o condutor da motocicleta seguia pela via quando colidiu na traseira de um Renault/Sandero, conduzido por Zilda Ferreira do Carmo de Souza. De acordo com as informações das testemunhas, o acidente ocorreu no momento em que a motorista do carro realizava marcha ré para estacionar na escola onde trabalha.

Com o impacto da batida, Marques teve fratura exposta na perna esquerda e escoriações no braço direito. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro da cidade. A condutora do Sandero nada sofreu.