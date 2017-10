Imagens fortes: motociclista tem cabeça arrancada em acidente na MS-162

O acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta na rodovia MS-162, em Sidrolândia na saída para Maracaju, deixou uma pessoa morta na noite desta quinta-feira (12). Com a batida, o motociclista Célio Roberto dos Santos, de 38 anos, teve a cabeça arrancada do corpo.

Segundo informações do registro policial, Célio tinha acabado de sair de um bar às margens da rodovia e seguia sentido Sidrôlandia. O motociclista invadiu a pista e bateu de frente com a caminhonete que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída e o corpo da vítima foi dilacerado. A cabeça do motociclista foi encontrada dentro da cabine da camionete e uma perna estava cerca de 10 metros do corpo.

A caminhonete saiu da pista e capotou, o veículo estava a cerca de 70 metros do local do acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o passageiro da caminhonete, Isaac Oliveira do Espírito Santo, de 80 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no local.

As três pessoas que estavam na caminhonete foram socorridas e encaminhas para a Santa Casa em Campo Grande.