Motorista do veículo não possui CNH

No início da noite desta quarta-feira (5), por volta das 19h um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, no bairro Aero Rancho, em frente ao portão principal do Parque Ayrton Senna, deixou um homem ferido.

A colisão ocorreu depois que o motorista um jovem de 20 anos, estava conduzindo seu veículo pela rua Paulo Celestino, quando não respeitou a preferêncial e acabou batendo de frente com o motociclista que seguia pela rua Jornalista Valdir Lago, identificado como Sebastião, sofreu uma fratura na perna direita.

O Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) fez o atendimento da vítima que foi encaminhado para uma unidade básica de saúde para ser melhor avaliado. Já o condutor do gol branco, não sofreu nenhum ferimento.

A Policia Municipal esteve no local e constatou que o rapaz não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).