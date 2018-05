Motociclista tem o dedo amputado ao ser atropelado por carro boliviano

No final da manhã de sexta-feira (11) um motociclista se envolveu em um acidente de trânsito em Corumbá. Ele foi atropelado por um motorista boliviano e acabou tendo um dedo amputado durante o acidente.

De acordo com o corpo de bombeiros as viaturas de resgate e salvamento deslocaram até a Rua Gonçalves Dias com 21 de setembro esquina do Fórum da cidade, devido a uma colisão entre carro moto.

No local os militares prestaram os primeiros socorros a um homem de 40 anos, motociclista, o mesmo estava caído no chão e apresentava escoriações nos braços e corte lacerante no calcanhar no pé esquerdo e amputação de metade do dedo mínimo da mão esquerda, o mesmo estava consciente e orientado.

A vítima foi imobilizada e removida para o pronto-socorro local, o carro que colidiu com a motocicleta e de origem boliviana.