Na tarde de segunda-feira (10) duas motos se chocaram, deixando duas pessoas feridas em uma das vias mais movimentadas de Nova Andradina. O acidente foi no cruzamento avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua Walter Hubacher.

De acordo com informações do Nova News, a condutora de 19 anos, seguia pela avenida, sentido centro/bairro, quando ao realizar uma conversão à direita na rua Walter Hubacher, colidiu na outra motocicleta, conduzida por um homem de 49 anos, que seguia sentido oposto ao tentar a mesma conversão.

Com o impacto da colisão, as vítimas foram ao chão e receberam os primeiros atendimentos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes de serem encaminhadas para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Além de escoriações, a jovem apresentava suspeita de fratura no pé direito, já o condutor da outra moto também teve escoriações e reclamava de dores na altura do ombro. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.