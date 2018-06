Motoqueiro bate em carroça e fica ferido

Na tarde de quinta-feira (28) um motociclista ficou ferido após colidir com uma carroça em Corumbá.

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros as viaturas de resgate e salvamento foram acionadas para atender uma ocorrência no portal de entrada da cidade, onde uma moto havia colidido com uma carroça.

No local os socorristas prestaram os primeiros socorros a um homem de 35 anos, que estava caído no chão com escoriações nos braços e suspeita de fratura nas costelas. Devido aos ferimentos o motociclista apresentava dificuldade respiratória e após o atendimento emergencial o mesmo foi levado ao pronto-socorro local.

O condutor da carroça não sofreu nenhuma lesão.