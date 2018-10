Chovia na hora do acidente; a vítima morreu na hora

O motoqueiro Gabriel Ancangel Martinez Gayoso, 58 anos, morreu na quarta-feira (10), após colidir na traseira de uma carreta, em Pedro Juan Caballero, fornteira com Ponta Porã.

Informações do site Porã News apontam que Gabriel transitava em alta velocidade, em sua motocicleta. Chovia no momento da colisão e a possibilidade é que a vítima não teria tempo suficiente para frear quando viu o outro veículo. Com o impacto, ele morreu na hora.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal onde aguarda os familiares.