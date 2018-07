Na manhã desta segunda-feira (16), uma mulher de 75 anos foi vítima de um golpe. Ela foi abordada por um motoqueiro que se passou por funcionário da Pax para furtar a idosa.

De acordo com informações do boletim de ocorrência Verônica da Silva estava varrendo a calçada de sua residência, no Jardim Tijuca, em Capo Grande, quando foi abordada por um indivíduo de moto que se identificou como cobrador da empresa de serviços funerários. Como todo mês ela está acostumada a receber o cobrador da empresa em sua casa para efetuar o pagamento, se encaminhou à residência para pegar o dinheiro (R$ 100), e voltou para entregar.

Quando efetuou o pagamento ao suposto cobrador, o indivíduo alegou estar sem troco e disse que iria trocar o dinheiro no comércio local e voltaria para devolver o troco a idosa. Quando a vítima pediu o recibo, o indivíduo simplesmente foi embora sem dar satisfação.

Intrigada com a situação a idosa entrou em contato com a empresa para saber se haviam mandado algum cobrador até sua residência. Diante da negativa da empresa, a mulher se deu conta de que se tratava de um golpe.

A idosa foi a delegacia registrar a ocorrência, mas não conseguiu informar a placa, nem a modelo e cor da motocicleta. Verônica disse aos policiais que o indivíduo não tirou o capacete, ela descreveu o assaltante com um homem moreno, estatura média, forte e estava usando uma camiseta de manga longa na cor cinza, calça jeans e um capacete vermelho.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Piratininga como estelionato contra idoso.