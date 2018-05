Motoqueiro tem a cabeça esmagada em acidente com caminhão

Jhony Sanches Feitosa, 20 anos, morreu após se envolver em acidente com caminhão no Bairro José Abrão, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, o jovem que conduzia uma motocicleta modelo Yamaha, tentou ultrapassar o caminhão caçamba, momento em que teria perdido o controle e caído, sendo atropelado pelo caminhão. A cabeça e o braço direito da vítima ficaram embaixo da roda traseira do veículo. O local foi isolado pelos bombeiros que foram acionados, mas nada pode ser feito.

O motorista do caminhão disse que não viu de onde o jovem apareceu e só ouviu um barulho quando o motociclista bateu no veículo. O pai do jovem foi chamado na delegacia onde foi informado da morte do filho.

O caso foi registrado como acidente de transito com vítima fatal provocado pela vítima.