Os ladrões levaram aproximadamente R$ 12 mil do caixa da lotérica

Na manhã de quarta-feira (7) uma lotérica de Juti foi assaltada por dois motoqueiros armados. Os dois ladrões ameaçaram as funcionárias da lotérica com uma arma e levaram aproximadamente R$ 12 mil do caixa.

De acordo com o boletim de ocorrência a Polícia Militar foi acionada para comparecer até a Lotérica Pé Quente no centro de Juti, pois dois motoqueiros armados haviam assaltado o local.

Segundo a funcionária da lotérica, Thaynara de Souza Urbieta (20), próximo de 10h50 dois homens em uma moto preta chegaram à lotérica. Um deles tinha aproximadamente 1,77 metros de altura, estava com um capacete preto na cabeça e de posse de uma arma de fogo anunciou o roubo, a mandou entregar o malote. Não contente o homem pulou para a parte de dentro e recolheu todo o dinheiro que tinha na lotérica e colocou em uma bolsa de mão preta.

Depois de limpar os caixas saiu e montou na garupa da motocicleta que o aguardava, o piloto ficou o tempo todo na rua aguardando o comparsa.

Foram feitas diligencias, mas não foi possível localizar os ladrões. As características dos autores foram repassadas aos policiais civis locais, PMs de folga, polícia militar de Caarapó e polícia militar de Naviraí e ainda PRF de Naviraí.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma na Delegacia de Polícia (DP) de Juti.