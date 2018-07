Motoqueiros ficam gravemente feridos após acidente

Dois motoqueiros ficaram gravemente feridos no sábado (14), após colidirem suas motos, uma contra a outra. O acidente aconteceu em Três Lagoas, e um dos envolvidos está em coma.

De acordo com o JPNews, as motos bateram de frente e os pilotos foram arremessados ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado.

Conforme o site de noticias, uma das vítimas ficou desacordada e precisou ser entubada no local do acidente. As motos ficaram parcialmente destruídas.

Os policiais militares também foram acionados, contudo, não conseguiu localizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de nenhuma das vítimas. O documento de ambas as motos, estava vencido desde 2014.