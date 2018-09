Na tarde de segunda-feira (23) um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma mulher grávida ferida, no centro de Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, Maireni Teodoro Gomes, 36 anos, pilotava uma moto, com placa de Coxim, pela rua Herculano Pena, quando o motorista do carro envolvido, José Eduardo de Castilho, 73 anos, abriu a porta do veículo, causando a colisão.

Com o impacto, Maireni caiu no chão. José não se feriu e prestou socorro à vítima.

Maireni está grávida de 26 semanas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura com apenas escoriações pelo corpo.