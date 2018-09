Pedro Valmir de Fragas Garcias, 55 anos, morreu após atropelar um cavalo na MS-141, no município de Naviraí. O acidente aconteceu no último domingo (9), logo após a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) do município.

De acordo com Tanamídia Naviraí, Pedro Valmir conduzia seu veículo sentido Naviraí/Ivinhema, quando atropelou um cavalo que estava solto no meio da pista. Com o impacto, o animal foi arremessado para fora da rodovia e morreu.

A colisão também fez com que Pedro perdesse o controle do veículo e saísse da pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, contudo, a vítima não resistiu e morreu no hospital.

Conforme o site de notícias, o proprietário do cavalo ainda não foi identificado. Pedro Valmir residia em Mundo Novo e estava indo para a cidade de Nova Alvorada do Sul, onde trabalhava.

A vítima também era conhecida com Baltazar do PT e foi candidato a prefeito de Mundo Novo nas eleições de 2008.