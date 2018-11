Foi realizado o teste do bafômetro no motorista que deu 1,42 mg/L de álcool no sangue

Um homem de 51 anos acabou atropelando um pedestre, na noite de sexta-feira (2), na rua Cassim Contar, no bairro Los Angeles, em Campo Grande, ele estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele estava dirigindo uma Mitsubishi L 200, que também não possuía nenhum tipo de documentação. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais de trânsito chegaram no local, perceberam que o motorista estava visivelmente alcoolizado, o motorista realizou o teste do bafômetro que deu 1,42 mg/L de álcool no sangue.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

A vítima apresentava sangramento na cabeça, foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa. Ele foi transferido para a área vermelha do hospital, devido a gravidade dos ferimentos.