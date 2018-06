Motorista bêbado quase atropela funcionário do CCR MS Via

Um homem de 45 anos foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado na rodovia BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recebeu denuncia de funcionários da concessionária CCRMS Via que um homem havia atropelado diversos cones no km 374 e teria jogado o veículo contra um funcionário da empresa e ainda trafegar em ‘zig-zag’.

Os agentes conseguiram encontrar o motorista identificado como Gelci Pereira de Souza, e deram ordem de parada, porém, ele não obedeceu. Ele foi perseguido até ser capturado. Policiais perceberam o estado de embriaguez e solicitaram que ele fizesse o teste do bafômetro, que deu positivo.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido a delegacia local.