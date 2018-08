Na madrugada desta quinta-feira (23) um carro pegou fogo após o motorista colidir contra um poste, na Vila Erondina, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, no veículo estavam dois jovens: um de 21 anos, que era o condutor, e uma moça de 17 anos. O carro acabou destruído pelas chamas.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros ficou responsável pelo controle das chamas no veículo e os socorristas, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), em verificar o estado das vítimas.

O rapaz teria recusado atendimento médico e apresentava, segundo o Corpo de Bombeiros, sinais de embriaguez.

A jovem foi encaminhada ao Hospital da Vida de Dourados sem ferimentos graves. Os dois tiveram apenas lesões causadas pelo impacto do acidente.