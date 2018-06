Motorista de aplicativo tem carro roubado no Nova Lima

O motorista de aplicativo Carlos André Pereira, 29 anos, teve seu veículo roubado na noite de quinta-feira (28), no bairro Nova Lima.

De acordo com informações policiais, o motorista recebeu uma chamada pelo aplicativo de celular, Uber, em nome de Lucas e foi até o local. Ao chegar, Carlos foi rendido por um homem.

O motorista foi ameaçado e obrigado a descer do carro. O autor ainda seguiu a vítima por meia quadra e depois fugiu com o veículo e seu celular.

O trabalhador procurou a polícia logo após o roubo. De acordo com relatos de Carlos, o autor é moreno, com barba “rala”, magro, usava uma bermuda escura e camiseta de cor branca com detalhes escuros. O carro de Carlos é um Chevrolet Onix Joye de placa QAK-9903.