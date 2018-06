Motorista de caminhão morre em acidente na BR-267

Um dos pneus do caminhão, causando o acidente

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-267, nesta quinta-feira (21), em Bataguassu.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas informaram que a vítima, Germano Araújo Teixeira, de 58 anos, seguia sentido Nova Casa Verde a Bataguassu, quando um dos pneus do caminhão, com placas de Deodápolis, furou. Descontrolado, o veículo capotou, momento em que o motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu foi acionado constatando a morte de Germano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local controlando o trânsito. O Núcleo de Perícias de Nova Andradina esteve no local.