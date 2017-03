Apocalipsy Menezes dos Santos de 42 anos morreu na noite desta segunda-feira (13), após ser atropelado na MS-134, entre o Distrito de Nova Casa Verde e Nova Andradina. O condutor do Toyota Hilux relatou aos policiais que deparou com a vítima cambaleando pela rodovia, mas não conseguiu desviar.

De acordo com o site Nova News, o atropelamento aconteceu por volta das 21h10, no km 93. Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), estiveram no local registrando a ocorrência.

Segundo o motorista do veículo, a vítima estava cruzando a via do lado esquerdo para o direito, aparentemente desnorteada. No local do acidente estiveram as equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.