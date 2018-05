Motorista de carreta é preso transportando cocaína

Um motorista foi preso no início da noite desta quinta-feira (10) durante fiscalização da Policia Rodoviária Federal (PRF) transportando uma carga de cocaína com destino ao estado de São Paulo.

Rodolfo Dantas de Oliveira de 34 anos, transportava cocaína em um compartimento oculto embaixo do assoalho da carroceria de uma carreta Mercedes Benz de cor branca, placa CSK 6221 de Campo Grande, que aparentemente estava com soja.

De acordo com o site Porã News, a apreensão aconteceu durante uma barreira na BR 163 nas proximidades da Penitenciária Estadual de Dourados e o autor, morador em Ponta Porã, chegou a apresentar a nota de embarque da soja que seria levada até o Porto situado no litoral santista. Ele disse que pegou a droga no Paraguai e transportaria até o estado de São Paulo.

Do compartimento oculto foram retirados 75 tabletes de cocaína que foram levados para a Polícia Federal de Dourados onde serão pesados. O autor será indiciado por tráfico de drogas.