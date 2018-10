Motorista de micro-ônibus é preso na BR-163 embriagado enquanto levava 24 passageiros para a cidade de Rio Brilhante. Identificado como João Mariano de Freitas Junior, 35 anos, foi preso em flagrante quando realizava uma viagem com 24 passageiros. O veículo que ele estava conduzindo foi parado em um posto de fiscalização, no km 454 da BR-163, em Campo Grande.

Os policiais federais suspeitaram que o motorista estava embriagado e realizando o teste do bafômetro, que contatatou a embriaguez. João Mariano tinha 0,62mg/l de álcool no sangue.

Todos os passageiros falaram que o motorista saiu da capital embriagado e que invadiu a contramão algumas vezes no trajeto. O condutor do micro-ônibus foi encaminhado para a delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga e os passageiros seguiram viagem com outro motorista.