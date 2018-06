Motorista de Saveiro atropela ciclista e foge sem prestar socorro

Uma testemunha viu o autor do acidente; vítima morreu no local

Um homem não identificado fugiu sem prestar socorro na noite desta segunda-feira (25), após atropelar um ciclista na rodovia BR-262, próximo a avenida Jornalista Edgar Lopes de Farias, em Campo Grande.

O ciclista conhecido por moradores como "Panterinha", de aproximadamente 25 anos, com tatuagem de duende no antebraço, foi encontrado na estrada por policiais militares, já sem vida com a bicicleta azul ao lado. Após realização de trabalhos da perícia, o corpo foi transportado para a funerária.

Uma testemunha afirmou aos policiais que estava em casa, quando ouviu o barulho muito alto e quando saiu para verificar o que havia acontecido, viu uma Saveiro com rodas esportivas cromadas e no acostamento havia um homem alto, gordo, com barba que foi em direção ao corpo caído mas retornou ao carro e fugiu, sem prestar socorro.

Moradores informaram aos policiais que "Panterinha" é conhecido na região, porém ninguém soube informar o nome ou onde ele morava.

Os policiais apreenderam do local a bicicleta da vítima e pedaços de carenagem de um veículo de cor prata.