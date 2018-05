Motorista de Thiago Brava é preso na fronteira com carro roubado

O estudante de medicina Lucas Melo, encarregado de ser o motorista para fazer o transporte do cantor sertanejo Thiago Brava de Dourados para uma festa universitária em Ponta Porã, foi preso após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-463.

O universitário teria saído de Ponta Porã em direção ao Aeroporto de Dourados para buscar o artista em um veículo da marca Toyota Rav4.

De acordo com informações do site Porã News, na volta, ele foi abordado pela PRF que constatou a clonagem da placa do veículo. O carro tinha sido roubado em Porto Alegre, em fevereiro deste ano.

Após o flagrante, Tiago Brava e seu empresário foram liberados e levados para Ponta Porã, já que não tinham participação. Lucas foi encaminhado para a Polícia Federal, também de Ponta Porã, onde permanece preso.