Motorista de Uber desaparece após entrar em contato com familiares

O motorista de Uber Thiago Ferreira de Oliveira de 24 anos está desaparecido desde a noite desta quinta-feira (23), em Campo Grande. Segundo familiares, o jovem entrou em contato com o pai por volta das 22h, dizendo que faria a última corrida antes de voltar para a casa.

"Falávamos para ele que era perigoso trabalhar a noite. Ele nos disse por telefone que faria a última corrida e voltaria para a casa”, relatou a mãe de Tiago a conversa que teve com o filho pelo telefone.

Segundo familiares, o jovem saiu de casa para trabalhar às 9h, de ontem. Ao Portal JD1, notícias, a mãe de Tiago disse que ele trabalhou o dia inteiro na região da Avenida Afonso Pena, e por volta das 22h, quando teve o último contato, o filho estaria próximo a UCDB.

“Estamos desesperados! Estou ligando no seu aparelho celular e sempre cai em caixa postal. Com tanta notícia ruim que vem acontecendo é difícil não pensar que algo de ruim tenha acontecido”, relatou a mãe do jovem.

Tiago conduzia um veículo Voyage, de cor prata, que também ainda não foi encontrado. A Placa do veículo é HTQ- 8286. Quaisquer informações sobre o jovem podem entrar em contato com o telefone da Polícia Militar que é o 190.