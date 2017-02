Motorista de Uber desaparecido é encontrado

No final da tarde desta sexta-feira (24), por volta de 17h, a família do motorista de Uber Thiago Ferreira de Oliveira, de 24 anos, que estava desaparecido desde a noite desta quinta-feira (23), encontrou o jovem próximo de casa no bairro Oliveira.

Segundo informações da família o jovem está com depressão e provavelmente teve um surto. Depois de ligar e avisar que faria a última corrida, Thiago não quis voltar pra casa. Jéssica Oliveira, irmã do motorista contou que ele dormiu em um hotel e ficou rodando com o carro.

Thiago foi encontrado quando a irmã saiu para procurá-lo na faculdade em estuda. O motorista de Uber está no último semestre de direito. “Quando ele nos viu assustou e saiu, não parou o carro. Mas agora estamos conversando, ele já está em casa e bem”, relata a irmã.

O motorista de Uber Thiago Ferreira de Oliveira desapareceu por volta de 22h de ontem. Segundo familiares, o jovem entrou em contato com o pai por volta das 22h, dizendo que faria a última corrida antes de voltar para a casa.