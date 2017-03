Um motorista de 32 anos foi preso na noite desta segunda-feira (6) por porte ilegal de fogo, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. O homem transporta traficantes quando foi interceptado em flagrante com um revólver calibre 38. Interrogado, ele dizia que atuava como Uber na Capital.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais que estavam em rondas pelo bairro de motocicletas, avistaram um Agile em atitudes suspeitas. Ao olhar para o veículo, depararam que alguns suspeitos no banco de trás abriram os vidros e jogaram objetos em via pública.

A equipe da Polícia Militar recolheu o material e constataram que tratava-se de porções de cocaína. Ao serem abordados, o motorista disse que estava trabalhando como Uber, e durante vistorias, foi constatado que ele portava um revólver e cinco munições intactas.

Os três ocupantes que seguiam no banco de trás confessaram que as porções que foram arremessadas pelo vidro do automóvel seriam usadas e revendidas.

Os quatro homens foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.