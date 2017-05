Motorista de Uber é sequestrado e tem carro roubado

Um motorista de Uber foi sequestrado por dois adolescentes que pediram a corrida pelo aplicativo do celular. A vítima de 28 anos, ainda teve o carro roubado após ser deixado amarrado em uma estrada vicinal na saída da cidade.

O fato aconteceu na noite de terça-feira (30), em Campo Grande. Segundo o registro policial, a vítima foi atender uma corrida em um hotel na Rua Barão do Rio Branco, ao chegar no local, o motorista foi avisado que quem faria a corrida seriam dois adolescentes de aproximadamente 17 anos.

Os garotos afirmaram que queriam ir ao Atacadão da Avenida Duque de Caxias, porém, pediram para que o motorista desse a volta no supermercado. Ao fazer a volta, os adolescentes anunciaram o assalto, e com uma arma apontada na cabeça da vítima, O colocaram no banco de trás.

O motorista contou aos policiais que logo que o veículo fez uma parada, entrou mais algumas pessoas no carro e pareciam adultas, pela voz, entre eles uma mulher.

Foi ela quem amarrou o motorista e colocou no porta-malas do veículo. Ela foi identificada como Andréia Sanches, 36 anos. Ainda segundo o registro policial, a suspeita ameaçou o motorista, afirmou ser do comando e relatou que o marido era o chefe do grupo. Ela ainda teria dito que caso ele não cooperasse seria morto.

Cerca de 90 minutos depois, o motorista foi deixado amarrado em uma estrada vicinal na saída para Rochedo e os criminosos fugiram com o carro, um Ford Ka. A vítima conseguiu andar até uma chácara, onde pediu socorro. Do local onde ele estava até a chácara foram 5 quilômetros de caminhada.

Os suspeitos foram presos em Rio Negro, a 163 quilômetros da Capital. A Polícia localizou a quadrilha logo depois de serem avisados do crime.

Os quatro presos tiveram os nomes divulgados: Ithalo José Ferraz Mourão, 20 anos, Rogério Silva de Brito, 28 anos, Igor Figueiredo Rando, 18 anos e Andréia Sanches de 36 anos.