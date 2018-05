Motorista de Uber some ao transportar objeto

Uma mulher de 34 anos, ficou sem uma máquina de fazer algodão doce quando enviou o objeto no final da tarde do último sábado (19), via veículo do aplicativo Uber, no bairro Conjunto União, em Campo Grande.

Fernanda Mendonça, organizadora de eventos, relatou o caso no grupo "Aonde não ir em Campo Grande", na rede social Facebook, ela afirmou que no sábado (19), por volta das 16h23, acionou via aplicativo Uber um motorista para que levasse a máquina de algodão doce a uma cliente no bairro Pioneira, o custo da viagem foi no valor de R$19,90, Fernanda avisou a cliente para que esperasse 20 minutos em frente à casa para receber a máquina, porém o objeto não chegou ao destino.

A mulher entrou em contato com a Central da Uber diversas vezes mas não conseguiu resolver a situação nem conseguir o número de telefone do motorista, Gessino, que transportou a máquina.

Em entrevista ao D1 Notícias, nesta terça-feira (22), Fernanda disse que mora no estado de Goiás e estava organizando festas em Campo Grande. "A máquina vale R$ 800,00 e é da minha irmã, preciso voltar para minha cidade, mas antes tenho que devolver a máquina de algodão doces para ela".

A mulher afirmou ainda que após divulgação no Facebook um amigo do motorista, Gessino, ligou para ela dizendo que entregaria a máquina hoje em sua casa.

O JD1 Notícias irá acompanhar o caso até a devolução do objeto.