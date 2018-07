Motorista deixa carro pegando fogo em rodovia

Um carro foi encontrado pegando fogo na manhã desta quinta-feira (12), no anel viário de Dourados, conhecido também como "perimetral norte".

De acordo com informações do site Dourados News, populares viram fumaça saindo de dentro do veículo. Momentos depois, o condutor saiu do interior do carro e o abandonou no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas ao chegar, as chamas já tinham consumido o veículo por inteiro.

A suspeita, segundo os bombeiros, é que o incêndio teria começado após uma pane elétrica. O proprietário do veículo ainda não foi encontrado.