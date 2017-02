O condutor saiu ileso do acidente

Um motorista não identificado ficou ferido após perder a direção da carreta ao dormir no volante, na BR-163, em Coxim. De acordo com a polícia o veículo estava carregado de tomates e a mercadoria ficou espalhada as margens da rodovia.

Segundo Edição MS, o acidente aconteceu no km 693, quando o motorista dormiu ao volante, e o caminhão de modelo, Mercedes Benz, atravessou a rodovia, vindo a tombar numa valera na lateral da pista.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. Uma equipe da CCR MSVia esteve no local registrando o fato.