Um motorista de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado(28), após acidente na rodovia BR-267, próximo à cidade de Nova Alvorada do Sul.

Sérgio Fernandes da Silva Martins, perdeu o controle da carreta com placas de Rio Brilhante, saiu da pista e capotou na altura do km 219. O motorista foi arremessado do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Peritos da Polícia Civil de Dourados foram acionados para realizar os procediementos cabíveis. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados.