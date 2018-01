Motorista é esfaqueado após negar dinheiro a homem em semáforo

Um motorista, de 47 anos, foi esfaqueado no queixo após negar dinheiro a um homem na noite desta quarta-feira (3), em Dourados, cidade a 225 km de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o motorista estacionou o carro na rua lateral de um shopping da cidade e, ao sair, por volta de 22h30, um pedinte se aproximou, pediu dinheiro, mas o homem negou.

Em seguida o motorista saiu e parou no semáforo no cruzamento da avenida Marcelino Pires. O pedinte se aproximou novamente do carro, esfaqueou o motorista no queixo e fugiu.

O motorista registrou boletim de ocorrência e foi ao hospital. Ao voltar para casa, a vítima viu o autor do crime em uma pizzaria da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista alertou os clientes da pizzaria, que agarraram o pedinte e o derrubaram no chão. A Guarda Municipal foi acionada. O autor do crime foi detido.