Motorista é preso por dirigir embriagado e colidir em coqueiro

Fernando Victal Brushi, 35 anos, foi preso na noite de domingo (24), por dirigir embriagado e colidir o carro que conduzia em um coqueiro, em Jateí.

De acordo com informações policiais, o condutor estava acompanhado por Lucas Gabriel Junior de Souza, 21 anos, e seguia pela via com o veículo Ford Mustang, quando passou por uma lombada e colidiu contra o coqueiro. Após a colisão, o motorista fugiu para Fátima do Sul, onde foi abordado por policiais militares.

Durante a abordagem, Fernando confessou que ingeriu bebida alcoólica e usou cocaína na casa de Lucas. Ainda segundo o motorista, foi Lucas que vendeu o entorpecente para ele por R$ 50,00.

Os policiais se deslocaram até a residência de Lucas onde encontraram uma quantidade de maconha, tesoura, papel filme utilizado para embalo da droga e quantia em dinheiro de R$ 215.

Lucas ameaçou Fernando de morte e desacatou os policiais. Junior foi preso por tráfico de drogas e desacato e Victal por dirigir embriagado.