Motorista é preso transportando 7 toneladas de maconha em sacos de feijão

Neste final de semana a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam quase 7 toneladas de maconha, em uma carreta carregada de soja na BR-163, em Caarapó. Interrogado pelos agentes, o condutor de 56 anos, não passou mais informações sobre o destino e quanto iria receber pelo transporte.

Segundo a PRF, os policiais realizavam um bloqueio policial, quando avistaram uma carreta T113, com placas do Paraná, em atitudes suspeitas. Ao abordar o veículo, o caminhoneiro afirmou estar carregando soja de Amambaí, entretanto apresentou uma nota fiscal referente a uma carga de feijão de Campo Grande com destino a Feira de Santana (BA).

Questionado, o condutor apresentou resposta contraditórias sobre a nora. Os agentes então realizaram buscas no veículo, quando encontraram grande quantidade de entorpecentes no meio da mercadoria.

A carga de feijão tinha em seus fardos inscrições em espanhol, o que pode evidenciar que o carregamento foi feito no país vizinho, caracterizando tráfico internacional de drogas .

Após a pesagem, foram totalizados 6.847,3 kg de maconha. O motorista juntamente com a maconha e o veículo, foi apresentado na Polícia Federal de Dourados.

Caso for condenado, o caminhoneiro poderá pegar de 5 a 15 anos de reclusão.