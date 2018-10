Motorista embriagado atropela ciclista

condutor do veículo não possui CNH e recebeu voz de prisão

No final da tarde de ontem (7) por volta das 18h30 um acidente envolvendo um ciclista e um automóvel, na avenida Três Barras no bairro Vilas Boas, deixou uma pessoa ferida.

o veículo seguia pela Avenida Três Barras quando atravessou o ciclista acabou atravessando em sua frente, foi quando o motorista que estava embriagado não conseguiu parar e cabou colidindo com a bicicleta.

Devido ao acidente o ciclista caiu no chão, sofrendo uma lesão em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o atendimento da vítima e logo em seguida acabou sendo encaminhado para a UPA Moreninhas.

O condutor do veículo não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e fazendo o teste do bafômetro, acabou registrando um valor de 1,19mg/L de álcool no organismo, o que não é permitido. O que é permitido é 0,04 mg/L.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.