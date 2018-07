Motorista embriagado bate de frente com caminhão

Na madrugada desta sexta-feira (13), um motorista bêbado acabou colidindo de frente com um caminhão na rodovia MS-306, em Chapadão do Sul. O fato ocorreu no momento em que ele dirigia na contramão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ítalo Faustino Souza, 28 anos, estava embriagado e não sabia nem onde estava.

O motorista confessou ter ingerido bebidas alcoólicas em uma festa, no Parque de Exposições do município. A vítima teve escoriações na cabeça, mas não quis ser socorrida pelos bombeiros. O carro foi deixado às margens da rodovia já que não havia guincho para retirá-lo do local.

Ítalo foi encaminhado o à delegacia de Chapadão e autuado por embriaguez ao volante.