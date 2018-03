Motorista embriagado mata jovem em Aquidauana

Na madrugada dessa quinta-feira (8) um jovem de 24 anos foi morto em um acidente de trânsito no bairro Serraria em Aquidauana. O motorista de uma camionete estava dirigindo embriagado no momento do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência uma Guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer na Travessa Joaquim Cruz, onde segundo ligações anônimas, um homem teria tentado suicídio, batendo com uma camionete em um poste de luz.

Ao chegar ao local os policiais encontraram outro PM na cena que relatou que a vítima havia falecido, e que o autor estaria na outra esquina. A guarnição então se deslocou até a esquina das ruas Joaquim Nabuco e Quintino bocaiuva, e localizaram o autor, Geovani Rocha Mota (22), no mato com um amigo e a camionete Toyota Hilux SRV estacionada com um amassado no lado direito (farol).

Segundo a PM Geovani apresentava visíveis sinais de embriagues, forte odor etílico, dificuldades para falar, falta de coordenação motora e olhos avermelhados. Ao ser questionado o autor disse que havia ingerido bebida alcoólica, e respondeu que estava com seu amigo na conveniência milênio bebendo cerveja.

Diante dos fatos foi acionada a Guarnição de trânsito e a perecia da Policia Civil. Confirmado o óbito da vítima, não sendo possível sua qualificação tendo em vista que a mesma não portava nenhum documento de identificação, posteriormente ele foi identificado como Samuel de Oliveira Macedo (24).

O autor foi conduzido até a Primeira Delegacia de Polícia (DP) Civil de Aquidauana, para providências que o caso requer. A camionete foi levada para o pátio do Detran. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência - trânsito.