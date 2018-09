Na noite de terça-feira (11) um motorista, aparentemente embriagado, perdeu o controle da direção e bateu em um poste, na rua Joaquim Sampaio Neto, no Bairro Capilé, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Nova News, o homem seguia pela rua sentido bairro/centro quando, ao cruzar a rua São Vicente de Paulo, em alta velocidade e ignorando a placa de ‘Pare’, teria tentando desviar de outro veículo que estava estacionado no lado direito da via, momento em que perdeu a direção e subiu na calçada atingindo o poste de fiação elétrica.

A colisão mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os moradores da região relataram ao site local que só não foram atingidos porque o poste parou o veículo, caso contrário, o carro acertaria fatalmente três pessoas que estavam no local.

Outros moradores do local também que não viram o acidente, mas ouviram um barulho de aceleração diferenciado muito alto e posteriormente encontraram o veículo colidido no poste com o condutor bastante ensanguentado.

Segundo os socorristas que atenderam a ocorrência, o homem estava com sinais evidentes de embriaguez e inclusive resistiu ao atendimento, precisando ser amarrado à maca pelas equipes dos bombeiros e do Samu.

Devido ao choque, a suspeita levantada durante o atendimento é que a vítima pode ter sofrido algum tipo de hemorragia interna ao bater violentamente contra o poste. Pelo verificado, o volante ficou destruído o que leva a crer a ocorrência de uma forte pancada na altura do peito.

Ainda com informações do Nova News, o condutor envolvido no acidente não tinha sido identificado por não estar portando nenhum documento. O veículo foi removido do local pela Polícia Militar que adotará os procedimentos cabíveis.