Depois de encher o tanque do carro Fiat Pálio, nesta terça-feira (15), um motorista, que não teve a identidade revelada, fugiu para não pagar a conta. O caso aconteceu em um posto de combustível no município de Aparecida do Taboado – 456 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o veículo tem cor prata tem a placa da cidade de Paranaíba, localizada no interior de Mato Grosso do Sul. O valor total do combustível foi de R$ 117, o que equivale a 38,49 litros de gasolina.

Ainda segundo a ocorrência, após o abastecimento, o condutor do veículo fugiu sentido a cidade de Aparecida do Taboado. O caso será investigado e foi registrado como outras fraudes na Delegacia da Polícia Civil do município