Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR-267

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido após colidir contra uma carreta na noite de domingo (8), na BR-267, no trecho que liga a cidade de Bataguassu ao Distrito de Nova Porto XV.

Conforme apurou o site Da Hora Bataguassu, o acidente ocorreu na KM-16 da rodovia e o condutor do Ford/Escort com placas de Araçatuba (SP) invadiu a pista contrária e colidiu com uma carreta com placas de indiana (SP), conduzida por um homem de 37 anos.

O condutor do Escort ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe do corpo de bombeiros, com suspeita de fratura em um dos braços e pernas, além da suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com o motorista da carreta, ele ainda tentou desviar e evitar a colisão, porém se sucesso não conseguindo evitar o acidente.