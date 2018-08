Um homem, de 55 anos, ficou preso às ferragens do carro que dirigia após se envolver em um acidente de trânsito. O caso aconteceu nesta segunda-feira (13), na rodovia MS- 276, entre o município de Ivinhema e Nova Andradina.

De acordo com as informações do Nova News, a vítima estava conduzindo um Fiat Uno, quando foi surpreendida por outro motorista, de 32 anos, que estava dirigindo um Fiat Palio, causando a colisão.

Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens do carro. Contudo, apesar do acidente, o motorista teve apenas escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema. Já o condutor do Fiat Palio saiu ileso.