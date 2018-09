Na noite de sexta-feira (14), Everton Santos da Silva ficou ferido após se envolver em uma colisão na MS-141, entre Ivinhema e Naviraí.

De acordo com informações do site Ivinotícias, Everton conduzia um veículo de passeio quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira de uma carreta.

Com o impacto, a vítima ficou presa entre as ferragens, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à uma unidade de saúde de Ivinhema, com diversos ferimentos pelo corpo, entre eles corte no braço direito, suspeita de hemorragia interna e um traumatismo craneano encefálico moderado. O condutor da carreta não ficou Ferido.