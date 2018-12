Condutor da caminhonete que dirigia na contramão fugiu do local após o acidente

Cinco pessoas ficaram feridas depois que uma caminhonete invadiu a pista contrária e acabou colidindo de frente com um veículo de passeio na BR-158, no KM 326, próximo a Rio Verde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando no local, o condutor que causou o acidente havia fugido. Os cinco ocupantes do veículo, todos de uma mesma família, estavam saindo de férias e tinha como destino a cidade de São Gabriel do Oeste, eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Três Lagoas. Uma adolescente de 11 anos, pode ter fraturado a mão esquerda.