Ricardo Barbosa da Silva morreu na noite desta segunda-feira (23), após perder a direção do veículo e capotar na “curva da morte”, localizada na MS-147, entre Ivinhema e o Distrito de Amandina.

De acordo com o site Dourados News, por volta das 21h20, policiais do Distrito de Culturama, em Fátima do Sul, foram avisados por populares sobre o acidente. Uma equipe foi até a região, e avistou um Fiat/ Strada Adventure com as quatro rodas para cima. Segundo o site Vicentina Online, o corpo da vítima estava debaixo do veículo.

Segundo a polícia, testemunhas disseram que o motorista estava em sentido a Culturama/ Lagoa Bonita, região de Deodápolis e passou direto na curva, colidindo numa árvore, um poste de energia elétrica, derrubando fios de alta tensão e um transformador.