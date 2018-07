Motorista morre ao perder o controle de carreta e se chocar com barranco na MS-156

As causas do acidente vão ser apuradas

No início da noite desta terça-feira (4), um motorista morreu após colidir a carreta que dirigia em um barranco às margens da rodovia MS-156, próximo à cidade de Amambai.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha, colega da vítima, disse no local do acidente que os dois iestavam em um “comboio” de carretas que transitava no sentido Eldorado-Amambai quando, sem motivo aparente a vítima perdeu o controle da direção e acabou sofrendo o acidente.

A vítima, Edwagner Geraldo Fuzaro, 45 anos, saiu da pista, se chocou com a barreira de concreto da ponte do rio Jogui e em seguida contra o barranco. Com o impacto carreta teve seu eixo dianteiro arrancado.

Edwagner foi encontrado morto entre os eixos do veículo. As causas do acidente serão apuradas.