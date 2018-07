Motorista morre após capotar pick-up na MS-356

Na tarde deste domingo (8), um homem morreu após capotar a pick-up que conduzia, na estrada vicinal MS-356, entre Silviolândia e o distrito de São Ramão, na zona rural de Coxim.

De acordo com informações do Coxim Agora, a vítima, Wagner Bulcão, 38 anos, popularmente conhecido como “Vavá”, participou de um churrasco em um evento realizado numa comunidade católica no distrito de São Ramão. Ao retornar da festa para Coxim, perdeu o controle da direção da pick-up Saveiro, com placas de Coxim, capotando várias vezes e o arremessando para fora.

O acidente aconteceu numa curva a poucos metros de uma ponte. A estrada estava com médio movimento e tinha bastante poeira.

A vítima apresentava um corte profundo na parte da trás da cabeça e morreu instantaneamente no local após o carro tê-lo atingido durante o capotamento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros fooi acionado e esteve no local, mas nada puderam fazer, pois homem já estava morto.

O corpo de Wagner foi encaminhado ao Instituto Médico Legal(IML) de Coxim para realização da necropsia.